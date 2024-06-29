Санкції. Фото для ілюстрації

У суботу, 29 червня, Рада Європейського союзу поширила на Білорусь низку санкцій, які вже діють проти Росії.

«Сьогодні Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, з огляду на участь режиму в незаконній, неспровокованій і невиправданій агресивній війні Росії проти України», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, продовжується заборона експорту товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також вводяться додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.

Також вводяться додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші. Крім того, буде заборонено імпорт, покупку або передачу з Білорусі золота, діамантів, гелію, вугілля та мінеральних продуктів, включаючи сирою нафту. Ця міра доповнюється новою забороною на експорт товарів і технологій, які можуть використовуватися в нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Рада ЄС також забороняє надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою. Це охоплює бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень та інші види діяльності.

Також ЄС розширює заборону на перевезення територією ЄС товарів автомобільним транспортом причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, включаючи перевезення вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі. Нове рішення вимагає, щоб експортери з ЄС включали до своїх майбутніх контрактів «застереження про відсутність Білорусі», яке забороняє реекспорт до Білорусі або використання в Білорусі важливих товарів і технологій, військового призначення, вогнепальної зброї та боєприпасів.

З метою запобігання обхіду санкцій ЄС також забороняє транзит через Білорусь товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть підвищити військово-технічні можливості Білорусі або розвиток її оборонного і безпекового секторів, а також товарів, які можуть підвищити промислові потужності Білорусі.

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.

Крім того, Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній у зв’язку з війною в Україні.