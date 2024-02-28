Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна передала Україні вже 22 пакети військової допомоги.
За його словами, Фінляндія цим не обмежиться, повідомляє Yle.
Та додав, що зустріч у Парижі щодо української підтримки виявилася результативною.
— Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко, — сказав Саулі Нііністе.
Нагадаємо, 11 лютого, кандидат від керівної «Національної коаліції» Александер Стубб переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії. Офіційно він вступить на посаду 1 березня, замінивши Саулі Нііністьо.
Також Александер Стубб заяив, що не бачить жодного сенсу у зустрічі та діалозі з російським диктатором Володимиром Путіним.
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Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна передала Україні вже 22 пакети військової допомоги.
За його словами, Фінляндія цим не обмежиться, повідомляє Yle.
Та додав, що зустріч у Парижі щодо української підтримки виявилася результативною.
— Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко, — сказав Саулі Нііністе.
Нагадаємо, 11 лютого, кандидат від керівної «Національної коаліції» Александер Стубб переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії. Офіційно він вступить на посаду 1 березня, замінивши Саулі Нііністьо.
Також Александер Стубб заяив, що не бачить жодного сенсу у зустрічі та діалозі з російським диктатором Володимиром Путіним.