Президент Фінляндії Саулі Нііністе / Фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна передала Україні вже 22 пакети військової допомоги.

За його словами, Фінляндія цим не обмежиться, повідомляє Yle.

Та додав, що зустріч у Парижі щодо української підтримки виявилася результативною.

— Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко, — сказав Саулі Нііністе.

Нагадаємо, 11 лютого, кандидат від керівної «Національної коаліції» Александер Стубб переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії. Офіційно він вступить на посаду 1 березня, замінивши Саулі Нііністьо.

Також Александер Стубб заяив, що не бачить жодного сенсу у зустрічі та діалозі з російським диктатором Володимиром Путіним.