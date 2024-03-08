Президентка Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн / Фото з відкритих джерел

Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін.

Про це повідомляє Reuters.

«Провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), проголосувала сьогодні за підтримку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в якості кандидата на посаду очільниці Єврокомісії», — йдеться в повідомленні.

За висунення Урсули фон дер Ляєн делегати ЄНП проголосували 400 голосами «за» та 89 «проти». Рішення про це буде прийнято після загальноблокових парламентських виборів у червні. Якщо воно буде позитивним, Урсуна то фон дер Ляєн очолить Єврокомісію ще на 5 років.

Виступаючи у Бухаресті, вона назвала війну в Україні, кризу в Секторі Гази, що дестабілізує Близький Схід та зростання амбіцій Китаю ключовими нагальними викликами для 27 країн ЄС.

Нагадаємо, 24 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ. Її візит відбувається з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.