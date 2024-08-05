Камала Гарріс та Дональд Трамп / Фото: Факти

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та кандидат від республіканців Дональд Трамп зрівняли шанси перемогти на президентських виборах.

Про це свідчать дані соціологічного опитування CBS News/YouGov, яке проводилося з 30 липня по 2 серпня..

Зазначають, що Камала Гарріс лідирує за рейтингом у загальнонаціональному опитуванні, випереджаючи кандидата від республіканців Дональда Трампа на два відсоткових пункти, у ключових штатах — шанси рівні.

За Камалу Гарріс готові віддати свої голоси 49%, а за Дональда Трампа — 47% виборців. За незалежного кандидата Роберта Кеннеді готові проголосувати лише 2%.

У ключових штатах кандидати від Демократичної та Республіканської партій мають на сьогодні рівні шанси на перемогу.

Опитування показують, що в Мічигані обидва кандидати мають по 48%, Пенсильванії — по 50%, Арізоні — по 49%. Незначну перевагу Дональд Трамп демонструє у Віскосині (за нього — 50%, за Камалу Гарріс — 49%), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Камала Гарріс дещо випереджає Трампа в Неваді (50% проти 48%).

Це опитування CBS News/YouGov було проведено з репрезентативною вибіркою з 3102 зареєстрованих виборців по всій країні, опитаних у період з липня до 2 серпня 2024 року. Опитування включало в себе надлишок чорношкірих респондентів. Остаточна вибірка, як повідомлялося, була зважена відповідно до статі, віку, раси та освіти залежно від США.

Обстеження американської спільноти та поточне обстеження населення, а також президентське голосування 2020 року. Респонденти були обрані представниками зареєстрованих виборців по всій країні. Похибка для зареєстрованих виборців становить ±2,1 бали.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.