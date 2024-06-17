Володимир Зеленський на Глобальному Саміті миру

15-16 червня відбувся Глобальний саміт миру. Це міжнародна зустріч на рівні лідерів країн та урядів, яку за ініціативою Президента України Володимира Зеленського спільно організувала Україна та Швейцарія у Бюрґенштоці.

Лідери країн відзначили, що до інавгураційного Саміту миру вдалося залучити безпрецедентне представництво учасників 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів: Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні. Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство.

«Ще частина країн і лідерів проявили інтерес до нашого Саміту та відреагували на миротворчий імпульс Формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут, на першому Саміті, немає, нам вдалося повернути світові ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, бо світ має силу», – повідомив Володимир Зеленський.

Саміт миру став головною дипломатичною подією цього літа та великим дипломатичним та політичним успіхом для України, якій вперше вдалося організувати таку масштабну міжнародну подію. Фактично цей захід є першим кроком до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права.

Під час Глобального саміту миру учасники узгодили спільну позицію щодо трьох пунктів: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека й звільнення всіх полонених і депортованих українців і українок, дорослих і дітей, яких викрала Росія. Ключові принципи щодо цих елементів задля справедливого та сталого миру викладені у Спільному комюніке про основи миру.

Глобальний саміт миру в Швейціарії Глобальний саміт миру в Швейціарії Глобальний саміт миру в Швейціарії

Саміт миру став майданчиком для розробки практичних рішень, які допоможуть подолати наслідки дій РФ щодо підриву продовольчої безпеки у світі, а також розробити інструменти протидії подібним агресивним діям у майбутньому.

«Сподіваюся, що ми зможемо досягти результатів якнайшвидше. І саме ці та інші подібні практичні кроки з відновлення безпеки й миру доведуть усім у світі, що повна ефективність Статуту ООН – усіх його принципів і цілей – може бути відновлена», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Президент України презентував Формулу миру під час саміту лідерів G20 в Індонезії в листопаді 2022 року. Згодом відбулися чотири зустрічі радників із питань національної безпеки: у Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі. Після останньої такої зустрічі та візиту Володимира Зеленського до Швейцарії цьогоріч у січні й розпочалася підготовка до інавгураційного Саміту миру.