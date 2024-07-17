Винищувач F-16 / Фото з відкритих джерел

Греція має намір вивести з експлуатації 32 застарілі винищувачі F-16 Block-30 і продати їх США для модернізації, а потім відправити літаки Україні.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Dassault Rafale.

Раніше комітет Конгресу США видав Греції квоту на придбання до 40 новітніх багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35. На їхню думку, українська влада не приховує, що теж хоче отримати ці літаки.

За даними джерел видання, Греція вважає, що було б краще не просто списати свої літаки, а передати їх США, де б їх могли модернізувати та передати Україні.

Однак, за словами представника ВПС Греції, «продаж 32 F-16… створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни... Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими й дорожчими винищувачами».

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.

Також Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.

Данія вже взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Україна-НАТО з закликом розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 для посилення обороноздатності країни. Також він наголосив на важливості забезпечення потрібної кількості літаків для протистояння РФ.