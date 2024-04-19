Наталя Гуменюк, фото з відкритих джерел

Керівницю Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк звільнили з цієї посади.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначимо, що даному рішенню передувало зокрема звернення українських медійників до військового керівництва щодо дій речниці.

У листі підписались понад 100 журналістів та редакцій. У заяві журналісти стверджують, що Наталя Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян у Херсонській області та не надає доступу до військових.

Найкритичнішим випадком вони назвали заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС — тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських «воєнкорів», адже від українських журналістів інформація була майже відсутня.

«Пані Гуменюк забороняла фіксувати страждання українців у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло. До цього журналістам доводилося мінними полями заїжджати до щойно звільнених сіл на Херсонщині й Миколаївщині, щоб у момент найбільшої цікавості світу розповісти про воєнні злочини росіян. Офіційного дозволу заїхати до цих сіл легально дорогами через блокпости в адекватний термін домогтися було неможливо», — йшлось в заяві медіа.

У Генштабі повідомили, що на посаду речника ОК «Південь» шукають нового фахівця.

Також вони зазначили, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі та організовуватиме співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію.

Про звільнення Наталі Гуменюк говорили і до цього. У листопаді 2023 року Детектор медіа повідомив, що вона може залишити посаду.

Пізніше Наталія Гуменюк спростувала інформацію про те, що вона звільнилась.

В грудні у Facebook вона написала: «Коли попереду багато цікавого… А хтось там вангував, що Гуменюк фсе… Щоправда, що Гуменюк справді фсе по Силах».