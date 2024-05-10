Народний депутат України Ігор Копитін прокоментував звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України, підкресливши, що цей крок був зумовлений лише організаційними аспектами.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, ніякого політичного підґрунтя за цим рішенням немає, оскільки звільнення Олександра Кубракова було зумовлене лише організаційними моментами, зокрема цей крок є частиною стратегії реформування та покращення ефективності управління країною.
— Ще одним медійно гучним рішенням Верховної Ради було звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Деякі «експерти» вже почали шукати цьому політичне підґрунтя. Проте я закликаю не шукати чорну кішку у темній кімнаті особливо, якщо її там немає. Це кадрове рішення було виключно організаційним. Нагадаю, що півтора роки тому відбулося поєднання двох міністерств — Міністерства інфраструктури та Міністерства регіональної політики. Напевно, таке злиття себе не виправдало, тому було вирішено розділити це міністерство на два окремі відомства, – написав нардеп.
Нагадаємо, що 9 травня парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
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Народний депутат України Ігор Копитін прокоментував звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України, підкресливши, що цей крок був зумовлений лише організаційними аспектами.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, ніякого політичного підґрунтя за цим рішенням немає, оскільки звільнення Олександра Кубракова було зумовлене лише організаційними моментами, зокрема цей крок є частиною стратегії реформування та покращення ефективності управління країною.
— Ще одним медійно гучним рішенням Верховної Ради було звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Деякі «експерти» вже почали шукати цьому політичне підґрунтя. Проте я закликаю не шукати чорну кішку у темній кімнаті особливо, якщо її там немає. Це кадрове рішення було виключно організаційним. Нагадаю, що півтора роки тому відбулося поєднання двох міністерств — Міністерства інфраструктури та Міністерства регіональної політики. Напевно, таке злиття себе не виправдало, тому було вирішено розділити це міністерство на два окремі відомства, – написав нардеп.
Нагадаємо, що 9 травня парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.