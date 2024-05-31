Ізраїльські військові працюють на кордоні Гази. Фото: Israel Defense Forces

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під «оперативний контроль» весь кордон між Сектором Гази та Єгиптом, заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Про це пише Главком з посиланням на Ізраїльські ЗМІ.

За словами Даніеля Хагарі, ділянка території протяжністю 14 кілометрів, також відома як «Філадельфійський маршрут», служила «кисневим трубопроводом для ХАМАСу». Уздовж коридору, що примикає до південного міста Рафах, ізраїльські військові виявили близько 20 тунелів, що ведуть до Єгипту. Через них, як припускають у ЦАХАЛ, здійснювалися контрабандні постачання зброї до Сектору Гази. Потрапити до цих тунелів можна було за допомогою 82 шахт.

Також на кордоні було виявлено десятки ракетних установок. ХАМАС розмістив їх за десятки метрів від єгипетського кордону, «щоб Ізраїль не завдав удару огорожею з Єгиптом», пояснив Хагарі. При цьому, за його словами, лише за останні тижні близько 70 ракет було випущено Ізраїлем з Рафаха.

На даний момент сухопутні війська Ізраїлю зайняли більшу частину коридору. Невелику ділянку поруч із узбережжям, де немає ізраїльської живої сили, ЦАХАЛ контролює за допомогою спостереження та вогневої потужності.

Раніше Міністерство оборони США оголосило про завершення будівництва берегової системи логістики (JLOTS) в Середземному морі, яка допоможе доставляти гуманітарну допомогу до Сектору Гази.