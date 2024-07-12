Під час виступу щодо «українського компакту» Президент США Джо Байден зробив обмовку представивши президента України Володимира Зеленського як «президента Путіна».

Як повідомляє Forbes, він сказав що хотів би передати слово президенту Зеленському, у якого «стільки рішучості й сміливості».

«Пані та панове, президент Путін», — сказав Джо Байден.

Потім він виправився, зазначивши, що настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.

Слід зазначити, що це буда друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень. Також взимку президент США Джо Байден обмовився під час передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини.

Нагадаємо, у США 27 червня пройшли перші теледебати чинного президента США Джо Байдена й ексглави Білого дому Дональда Трампа перед президентськими виборами 5 листопада.

Згодом редакційна колегія газети The New York Times закликала президента США Джо Байдена знятися з подальших передвиборчих змагань і передати своє місце більш «енергійному» кандидату від демократів. Редакція газети вважає, що що під час перших теледебатів Джозефа Байдена з його опонентом Дональдом Трампом, діючий президент був «тінню великого державного службовця».

Як свідчить опитування, 72% американських виборців після президентських дебатів вважають, що когнітивне й ментальне здоров’я Джо Байдена не перебуває на рівні, який дозволив би йому працювати на посаді президента США.