Камали Гарріс. Фото з відкритих джерел

Станом на вівторок, 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Про це повідомляє CBS News.

Вказується, що основна частина коштів була зібрана в період з неділі 21 липня до вечора понеділка 22 липня. Сума включає гроші, зібрані в рамках кампанії Гарріс і Національного комітету Демократичної партії та спільних комітетів зі збору коштів.

Кампанія повідомила, що понад 888 000 простих донорів зробили свої внески протягом 24 годин, і для 60% з них це був їхній перший внесок у виборчому циклі 2024 року. За словами команди Камали Гарріс, лише заклик, організований групою «Перемагай з чорношкірими жінками», приніс 1,6 мільйона доларів.

У передвиборчому штабі додали, що близько 58 тисяч людей зареєструвалися як волонтери кампанії віцепрезидента, що більш ніж у 100 разів перевищує середньоденний показник реєстрації.

Нагадаємо, що Джо Байден одужує від COVID-19, симптоми захворювання в нього майже минули і він продовжує виконувати всі свої обов'язки.

У неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.