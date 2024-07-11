Володимир Зеленський та Джастін Трюдо / Фото: Офіс Президента

Канада передає Україні пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів канадських доларів, включаючи медичну підтримку для постраждалих. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про це на зустрічі з Володимиром Зеленським.

Про це повідомили в Офісі президента.

У повідомлення ОП йдеться про те, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів (понад 350 мільйонів доларів, — прим.).

Крім того, Трюдо зазначив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит».

«Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів», — повідомляють в ОП.

Нагадаємо, також у квітні міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйони доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.