Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський

Головний речник Єврокомісії Ерік Маммер прокоментував слова президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн щодо затримки початку переговорів з Україною, пояснивши, що у Єврокомісії не мають чітко визначених дат з підготовки переговорної рамки.

Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на брифінг Еріка Маммера.

— Президентка вжила фразу, якщо правильно пам’ятаю, «як мені видається найбільш імовірним». Звісно, ми працюємо над підготовкою переговорної рамки і її можуть презентувати, щойно вона буде готовою — чи у наступні тижні, чи пізніше. Тобто, точних визначених дат немає, — сказав речник.

За його словами, «переговорну рамку презентують, щойно вона буде готова — будь це у наступні тижні, чи пізніше».

На пресконференції у Брюсселі президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що переговорні рамки щодо вступу України до Євросоюзу будуть готові на початку літа цього року.

Нагадаємо, Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.