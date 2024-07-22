Глава МЗС Дмитро Кулеба під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС закликав партнерів активізувати захист і відновлення української енергетики.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

«Російські ракетні та дронові удари знищили чи пошкодили значну частину генеруючих потужностей, теплової генерації, гідроелектростанцій, обʼєктів системи передачі електроенергії», — сказав міністр під час онлайн-включення.

За його словами, Україна активно вживає цілу низку кроків задля покращення ситуації в енергетичній системі.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що вони зосереджені на пʼяти напрямах, які допоможуть українській енергосистемі.

Перший — посилення протиповітряної оборони.

Другий — швидкий ремонт та відновлення обʼєктів генерації та розподілу.

Третій — децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок.

Четвертий — збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт.

Пʼятий — залучення коштів та обладнання від партнерів.

Раніше повідомлялось, що російські удари по критичній інфраструктурі України — порушення гуманітарних прав. Організації з безпеки і співробітництва в Європі наголошує, що це терор проти цивільного населення.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.