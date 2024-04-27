Байба Браже і Дмитро Кулеба

Латвія надасть Україні генератор потужністю 250 мегават та спільно з нашою державою нарощуватиме виробництво дронів.

Про це міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба і Байба Браже повідомили на брифінгу в Києві, повідомив кореспондент Укрінформу.

— Сьогодні я почула, що наша енергокомпанія «Латвенерго» надасть новий великий генератор потужністю 250 МВт на потреби української енергетичної системи, тож підтримка приходить від усієї країни, – сказала Байба Браже.

Вона додала, що зустрілася з працівниками на українській тепловій електростанції, щоб напряму дізнатися про їхні критичні потреби.

Глава МЗС України зі свого боку поінформував, що обговорив з латвійською колегою стратегічні питання та проблеми, які потрібно вирішувати вже сьогодні.

— Цінуємо рішення Латвії приєднатися до ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів, говорили про виробництво снарядів. Я, безумовно, дякую Латвії за лідерство в коаліції дронів. Зараз ведеться спільна робота над нарощуванням цього виробництва. Потрібно більше дронів. Українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити, – зауважив Дмитро Кулеба.

Міністри також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО.

Раніше з'явилася інформація, що Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад три тисячі кілометрів та долітати до російського Сибіру.