Лідер Китаю підтримав ідею Макрона про оголошення олімпійського перемирʼя / Фото: AFP

Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про Олімпійське перемирʼя.

Зі свого боку Макрон привітав готовність колеги «звернутися до всіх зацікавлених сторін із проханням про Олімпійське перемирʼя під час майбутніх Ігор», повідомляє Le Monde.

«Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю для роботи над міцним врегулюванням у повній відповідності з міжнародним правом», — заявив президент Франції.

Раніше Президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні, на час проведення Олімпійських ігор та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.