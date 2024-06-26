У липні Україна отримає другу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи / Ілюстративне фото

Наступна партія боєприпасів, закуплених у третіх країн, прибуде до України в липні 2024 року.

Про це повідомляє Euractiv.

«За словами представників чеського уряду, подальші поставки заплановані на липень, а до кінця року Україна має отримати близько півмільйона боєприпасів», — пише видання.

Водночас зазначається, що уряд Чехії не розголошує походження боєприпасів.

Чеська ініціатива

Як відомо, із чеською ініціативою співпрацюють понад 15 країн. Крім того, у березні на зустрічі у форматі «Рамштайн» було зазначено, що чеська ініціатива надихнула дві інші країни, які хочуть слідувати такому самому підходу, як і Чехія, тобто закуповувати боєприпаси в країнах, які не входять до ЄС і НАТО, через двостороннє співробітництво з країнами-донорами. Їм вдалося знайти інші можливі поставки боєприпасів, і тепер вони шукають партнерів для оплати поставок.

У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.

Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.

Після цього Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів.

Раніше премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в рамках чеської ініціативи вони зможуть доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.

У червні цього року до України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для країни.