Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, якщо Україна доведе, що вони відхиляються від військової служби. Фото: Уніан

Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України, якщо Україна доведе, що вони відхиляються від військової служби.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Financial Times.

Вона зазначила, що Литва не депортуватиме ухилянтів, оскільки що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року. Однак може відмовляти їм у постійному проживанні.

— Ми не будемо організовувати депортацію або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б не законно. Але Литва дуже хоче допомогти Україні, щоб у неї був потенціал для оновлення збройних сил і щоб люди, які тривалий час воювали, могли відпочити, — сказала Інгріда Шимоніте.

Раніше віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн заявив, що країна не буде відправляти в Україну громадян призовного віку.