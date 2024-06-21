Президентка Молдови Мая Санду підписала указ щодо початку переговорів про вступ в ЄС.

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ щодо початку переговорів про вступ в ЄС.

Про це у п’ятницю, 21 червня, повідомила Мая Санду в соцмережі «Х».

21 червня відбулося засідання Національної комісії з питань європейської інтеграції під головуванням Маї Санду. Члени комісії обговорили загальну переговорну позицію Молдови в рамках першої міжурядової конференції Молдова-ЄС, яка відбудеться 25 червня в Люксембурзі.

Крім того, глава держави підписала указ про початок переговорів про вступ, а віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова призначена головним переговірником від Молдови.

«Сьогодні я підписав Указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС. Вступ до ЄС — це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаю нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня», — прокоментувала вона.

Раніше повідомлялося, що Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.