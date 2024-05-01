Дмитро Табачник. Фото: Reuters

Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки ексміністра освіти України Дмитра Табачника.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.

«Майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду. Мова йде про кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів, 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 квадратних метра в селищі Козин, Обухівського району Київської області», - йдеться в повідомленні.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника санкцій та стягнув у дохід держави активи, що йому належать.

Нагадаємо, ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став «радником» гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії «Єдина Росія».