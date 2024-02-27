Володимир Кащук. Хустська міська рада

У вівторок 27 лютого на сесії Хустської міської ради на Закарпатті висловили недовіру міському голові Володимиру Кащуку.

Про це пише zakarpattya24.

За результатами таємного голосування більшість депутатів (33 людини) проголосували за відставку мера. Ще один депутат не голосував — 1.

12 лютого 2024 року депутати Хустської міської ради подали звернення щодо скликання позачергової сесії із порядком денним про висловлення недовіри міському голові. Звернення підписали депутати фракцій «Слуга Народу», частина фракції «Рідне Закарпаття», «Батьківщина» , «За Майбутнє», «Сила і Честь», «ОПЗЖ» та «Радикальна партія».

Попередньо, за даними ЗМІ, причинами такого кроку стали:

скандал із зарплатнею очільника міста, преміями собі й оточенню у розмірі 200-300%. Видання пише, що мер Хуста Володимир Кащук отримує найбільшу серед мерів міст зарплату в Україні. Зокрема, він задекларував за 2022 рік 1,2 мільйона гривень зарплати. Окрім зарплати посадовець отримав ще 150 тисяч 614 гривень пенсії;

недофінансування захисників ТРО Хуста, які виконують бойове завдання на сході України;

занепад інфраструктури, комунального господарства міста та сіл громади;

ігнорування думки громадськості у прийнятті рішень, контроль над земельними питаннями, що включаються до порядку денного сесій міської ради тощо.

Нагадаємо, депутати Первомайської міської ради проголосували за зменшення премії до заробітної плати мера Олега Демченка.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року депутати більшістю голосів підтримали збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку до 180%. Він отримував зарплатню у розмірі понад чотирьох окладів. Голова бюджетної комісії Євген Дирдін розкритикував рішення зазначивши, що в 2022 році зарплата міського голови складала 79 тисяч гривень, а після ухваленого рішення стала 170 тисяч гривень. Також йому не сподобалось, що премія у 2022 році була 50%, а стала 180%.

Після цього Олег Демченко заявив, що буде отримувати щомісяця 102 тисячі гривень «без врахування податків». З них він пообіцяв щомісяця по 25 тисяч перераховувати важко пораненим захисникам. Також премії, у розмірі своєї зарплатні, які йому нараховуватимуть до трьох держсвят, Олег Демченко пообіцяв віддавати дітям загиблих бійців.