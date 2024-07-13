Дональд Трамп, фото: АР

Компанія Meta заявила, що незабаром скасує обмеження, які вона наклала на акаунти колишнього президента Дональда Трампа в Instagram і Facebook.

Про це повідомило видання Axios.

Компанія заявила, що робить це для того, щоб забезпечити паритет серед кандидатів у президенти напередодні виборів 2024 року.

На початку 2023 року акаунти Трампа відновили, однак вони підлягали більш суворим обмеженням, ніж акаунти інших користувачів Meta. Ці обмеження стосувалися призупинення дії акаунтів і обмеження на рекламу, якщо б він порушив правила компанії.

«Жоден з офіційних акаунтів Трампа в Instagram або Facebook не порушував політику компанії протягом періоду дії обмежень, а це означає, що його акаунти ніколи не підпадали під дію покарань», — йдеться у повідомленні.

За словами представника компанії, Meta вирішила скасувати обмеження для акаунтів Трампа через побоювання, що навіть незначне порушення ним політики компанії зможе призвести до призупинення або обмеження його акаунта напередодні виборів.

Якщо Дональд Трамп допустить незначне порушення політики Meta, наприклад, опублікує адресу людини без дозволу, обмеження можуть призвести до призупинення дії його акаунту на строк до двох років, що позбавить його можливості контактувати з користувачами в останні місяці перед виборами.

«Оцінюючи нашу відповідальність за надання можливості політичного самовираження, ми вважаємо, що американський народ повинен мати можливість почути кандидатів у президенти на однаковій основі», — сказав у своїй заяві президент Meta з глобальних питань Нік Клегг.

Нагадаємо, що у травні цього року кандидата у президенти США Дональда Трампа суд штрафував на 9 тисяч доларів. Його визнали винним у порушенні заборони на публікацію інформації про суд над ним у справі про «порногроші».