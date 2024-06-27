Додаток «Резерв+» / Фото: НикВести

В Міністерстві оборони України вважають (МОУ), що військовозобовʼязані українці мають достатньо можливостей оновити свої військово-облікові дані до 16 липня і тому не підтримують подовження цих строків.

Про це повідомив речник МОУ старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону

— Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та «Резерв+», де це зробити можна за лічені хвилини. Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину, — сказав він.

Дмитро Лазуткін також зазначив, що станом на ранок 27 червня, 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних українців оновили свої дані, з них 1 мільйон 852 тисячі — через застосунок «Резерв+».

Нагадаємо, народні депутати подали законопроєкт щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних з 60 до 150 днів. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела.

Згодом Міноборони не підтримало збільшення до 150 днів терміну для оновлення даних військовозобовʼязаними, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.