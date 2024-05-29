Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області планують відновити 64 освітні заклади в рамках проєкту Програми розвитку ООН (ПРООН, UNDP).

Про це він сказав під час візиту до двох ліцеїв Миколаївського району, які нещодавно відремонтували, повідомили в Миколаївській ОВА.

Він зазначив, що в рамках проєкту «EU4UASchools-UA: Build Back Better» 24 заклади хочуть відремонтувати вже цьогоріч.

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У відновлених ліцеях, які він оглянув, відремонтували навчальні класи, коридори, укриття, фасад. Також там обговорили можливості розширення подальшої співпраці з метою відновлення та розвитку Миколаївської області, в тому числі у сфері громадської безпеки, освіти та відновлення пошкодженої інфраструктури.

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Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

Візит до відремонтованих ліцеїв, пошкоджених через війну. Фото: Миколаївська ОВА

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Нагадаємо, міська влада Миколаєва планує з вересня запустити 29 шкіл для очного та змішаного навчання, однак остаточне рішення має ухвалити Миколаївська обласна військова адміністрація.