Для боротьби з пропагандою на території Миколаївської області поширять систему телерадіомовлення, яка зокрема необхідна для блокування ворожих радіоелектронних сигналів.
Про це під час виїзного засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Рішення уряду стосуватиметься ще чотирьох прифронтових областей.
— Ще один важливий аспект — боротьба з російською пропагандою. Окремим розпорядженням поширюємо на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення, що передбачає серед іншого блокування ворожих радіоелектронних сигналів, — сказав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, у церковних лавках УПЦ (МП) в Миколаєві поширювали проросійську літературу, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.
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Для боротьби з пропагандою на території Миколаївської області поширять систему телерадіомовлення, яка зокрема необхідна для блокування ворожих радіоелектронних сигналів.
Про це під час виїзного засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Рішення уряду стосуватиметься ще чотирьох прифронтових областей.
— Ще один важливий аспект — боротьба з російською пропагандою. Окремим розпорядженням поширюємо на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення, що передбачає серед іншого блокування ворожих радіоелектронних сигналів, — сказав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, у церковних лавках УПЦ (МП) в Миколаєві поширювали проросійську літературу, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.