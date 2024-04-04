Фото з фейсбук-сторінки Олександра Пасічного

Олександр Пасічний, народний депутат України від Миколаївщини, відвідав Березанську громаду Миколаївського району, де було представлено два інноваційні проекти.

Про це повідомляє газета Голос України.

У школі, де навчається 505 дітей, було відбудоване бомбосховище, що дозволило розпочати навчання за змішаною формою з 18 березня. Укриття розраховане на 600 осіб і обладнане для продовження навчального процесу під час повітряної тривоги.

Оглянули також дитячий освітній центр Вулик, створений на базі закладу благодійниками SavED. Тут діти здобувають знання з педагогами, грають в ігри для розвитку та вчаться бути лідерами.

— Завдяки підтримці на рівні держави та різним бюджетним програмам наші громади мають змогу долучатися до отримання міжбюджетного фінансування для реалізації таких інфраструктурних проектів, — зазначив Олександр Пасічний.

Також оглянули модульну амбулаторію Березанської Центральної районної лікарні, побудовану та обладнану німецькими благодійниками. Кожен кабінет оснащено сучасним німецьким та японським обладнанням за європейськими стандартами. Заклад може приймати до 200 пацієнтів та працювати на сонячній енергії у разі відключення електроенергії.

Олександр Пасічний підкреслив важливість співпраці з міжнародними благодійними організаціями для розвитку громад. Він відзначив, що умови сьогодення вимагають активної підтримки міжнародних партнерів для розвитку інфраструктури та соціальних проектів.