Нардеп Копитін разом з колегами провів два робочі дні у Миколаєві, фото: Facebook-сторінка народного депутата

Народний депутат України Ігор Копитін на запрошення Комітету ВР з питань економічного розвитку провів два робочі дні у Миколаєві разом з колегами з парламенту.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він відвідав офіційне відкриття офісу «Зроблено в Україні», на який запросила Миколаївська обласна державна адміністрація. Ця економічна платформа започаткована за ініціативи Президента Володимира Зеленського і направлена на малий та середній бізнес, сказав Ігор Копитін.

«Основна мета проекту – допомога бізнесу у створенні нових робочих місць через надання грантів. Офіс «Зроблено в Україні» активно співпрацює з обласним центром зайнятості та міжнародними партнерами. Очікується, що в області відкриють ще три таких офіси – у Баштанці, Вознесенську та Первомайську», – пояснив він.

Нардеп Копитін разом з колегами провів два робочі дні у Миколаєві, фото: Facebook-сторінка народного депутата Нардеп Копитін разом з колегами провів два робочі дні у Миколаєві, фото: Facebook-сторінка народного депутата

Також нардеп розповів, про успішний приклад роботи цієї платформи у Миколаєві.

«Відомий миколаївцям музикант та громадський діяч Володимир Алєксєєв отримав грант у розмірі 250 тисяч гривень на придбання нової аудіоапаратури. Це дало змогу йому створити два робочих місця та значно покращити рівень концертів, які він безкоштовно проводить для миколаївців», – розповів він.

Ігор Копитін також взяв участь у нараді з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом, де ознайомився з державними програмами підтримки бізнесу, які зараз діють в Україні.

«Це і «ЄОселя», і програма державного кредитування «5-7-9», і «інвестняні», і страхування інвестицій від воєнних ризиків, і спрощення зміни цільового призначення землі тощо. За словами голови ОВА Віталія Кіма, є потреба у певних змінах, які враховували б прифронтовий статус Миколаївщини. Як, наприклад, окрема програма підтримки забудовників. Також дуже важливо запустити миколаївські порти, що також дало б суттєвий поштовх для розвитку економіки та підприємництва. Але, на жаль, безпекова ситуація цього поки не дозволяє», – розповів народний депутат.

Нардеп Копитін разом з колегами провів два робочі дні у Миколаєві, фото: Facebook-сторінка народного депутата

Міжвідомча нарада, яка була присвячена питанню створення та функціонування індустріальних парків у Миколаївській області, зібрала представників місцевої влади не лише з Миколаївщини, а й з інших регіонів України, повідомив Ігор Копитін.

«Створення індустріальних парків – питання, яке дуже давно обговорюється. І навіть були спроби відкриття їх у Миколаєві, але наразі особливих успіхів немає. Не сприяє їм і безпосередня близькість ворога. Але, сподіваюся, що все ж матимемо позитивні результати», – додав Ігор Копитін.

Нардеп Копитін разом з колегами провів два робочі дні у Миколаєві, фото: Facebook-сторінка народного депутата

Нагадаємо, народний депутат Ігор Копитін відвідав коледж музичного мистецтва у Миколаєві, в якому колись вчився, і пообіцяв сприяти ремонту будівлі закладу.