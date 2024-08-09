Фото: Народний депутат Олександр Пасічний / Facebook

Народний депутат України, який представляє у парламенті інтереси жителів Миколаївщини, Олександр Пасічний пропонує відзвітувати слідчій комісії, яка розслідує законність тендерів під час війни.

Про це свідчить відповідний проєкт Постанови №11465 від 6 серпня 2024 року, пишуть «НикВести».

Йдеться про звіт тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства в публічних закупівлях під час воєнного стану, створення якої Верховна Рада ухвалила рік тому – у серпні 2023 року.

Ця комісія розслідує порушення законодавства, зокрема випадки корупції під час публічних закупівель в органах влади. Її контроль не поширюватиметься на закупівлі товарів і послуг для сфер оборони й безпеки.

Там працюють 11 нардепів від різних партій. Головою став депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль.

Наразі народний депутат Олександр Пасічний та ще десять народних депутатів зареєстрували проєкт Постанови, за яким слідча комісія має подати звіт та підвести підсумки своєї роботи за рік. Після цього, йдеться у документі, роботу тимчасової комісії буде припинено.

До проєкту постанови також додали річний звіт слідчої комісії. В ньому двічі згадується Миколаївська область.

Там вказано, що голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма зобов'язали щомісяця інформувати слідчу комісію про «заходи, що здійснюються для контролю за відновленням пошкоджених чи зруйнованих об’єктів». Це рішення в слідчій комісії називають «превентивною функцією», оскільки Миколаївщина одна з областей, яка має найбільше фінансування на відновлення.

Водночас у звіті вказано, що слідчій комісії вдалося зменшити вартість закупівлі Південноукраїнською АЕС штучних тимчасових захисних споруд на 20%: з 31,1 мільйона гривень до 24,8 мільйона гривень.

Що з тендерами у Миколаєві?

У січні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до журналістів з проханням ретельно аналізувати закупівлі, які проводять структурні підрозділи міської ради.

Після виявленої спроби завищити ціни на закупівлю холодильників для навчальних закладів, у мерії Миколаєва заявили про проведення розслідування. Міський голова Олександр Сєнкевич очікує, що за його результатами будуть прийняті відповідні дисциплінарні стягнення.

До цього видання «Наші гроші» проаналізувало тендер на реставрацію Миколаївської гімназії №2 вартістю понад 146 мільйонів гривень та заявило про завищення цін у кошторисі. За даними видання, у кошторис реставрації гімназії внесли коштовні сповіщувачі та шпаклівку.

Водночас видання проаналізувало закупівлі Департаменту містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Голова ОВА Віталій Кім, у свою чергу, пообіцяв відзвітувати за кожну витрачену копійку.