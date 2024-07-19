Навчання трактористок в Снігурівці, фото: UNDP в Україні

У Снігурівці стартувала навчальна програма з підготовки жінок-трактористок за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та уряду Данії.

Про це йдеться в репортажі UNDP Ukraine.

Нову професію опановують семеро жінок. Наймолодшій з них 18, найстаршій — 47.

— Їх семеро: Надія, Тетяна, Наталя, Вікторія, Марія, Карина та Олена. Вони — різні. Хтось водить маршрутку і виховує трьох дітей, хтось волонтерить, а хтось розводить кіз. Та всі вони прагнуть опанувати професію тракториста, — йдеться в матеріалі.

Навчання трактористок в Снігурівці, фото: UNDP в Україні Навчання трактористок в Снігурівці, фото: UNDP в Україні Навчання трактористок в Снігурівці, фото: UNDP в Україні

Майбутні трактористки вже опанували теоретичну частину і практикують водіння — п’ять днів на тиждень по шість годин. Отримати права на водіння трактора вони зможуть тільки після складання державної атестації восени 2024 року.

Інструктор групи, який понад 20 років вчить водити трактор, каже, що він вперше навчає жінок.

Навчання трактористок в Снігурівці, фото: UNDP в Україні

— Скільки людей я навчив? Думаю, понад 500. Та цю групу я точно довго пам’ятатиму! Чесно, спершу ставився до цієї ідеї скептично, але побачивши зацікавлені очі учениць на першому уроці, зрозумів, що це буде цікавий досвід. Майбутні трактористки вже успішно завершили теорію й перейшли до практики. Звісно, буває, їм щось не вдається, та я терпеливо повторюю: «Спробуй ще раз!». Хтось має цим займатися, хтось має подбати про наші поля, — розповів Анатолій Степанович.

Нагадаємо, у Миколаєві 18 липня на базі КП «Миколаївелектротранс» завершила своє навчання чергова група водіїв тролейбуса. Свідоцтва отримали 15 студентів.