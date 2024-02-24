Нідерланди збираються укласти з Україною безпекову угоду на десять років. Фото з відкритих джерел

Уряд Нідерландів повідомив, що незабаром укладе з Україною десятирічну безпекову угоду.

Про це йдетья на урядовому порталі Нідерландів.

«Угода є сигналом про те, що Нідерланди прагнуть підтримувати Україну протягом тривалішого періоду у сферах безпеки, оборони, реконструкції та правосуддя, щоб захиститися від російської агресії», — йдеться у повідомленні.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що без підтримки Заходу Україна перестане існувати, а російська загроза стане ще ближчою.

— Україна має бути впевнена, що може розраховувати на нашу підтримку в довгостроковій перспективі. Це також сильний сигнал для Росії: Захід непохитний, — зазначила Ганке Брюїнс Слот.

Нагадаємо, нещодавно Нідерланди доєдналися до Коаліції дронів для України.