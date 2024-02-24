Уряд Нідерландів повідомив, що незабаром укладе з Україною десятирічну безпекову угоду.
Про це йдетья на урядовому порталі Нідерландів.
«Угода є сигналом про те, що Нідерланди прагнуть підтримувати Україну протягом тривалішого періоду у сферах безпеки, оборони, реконструкції та правосуддя, щоб захиститися від російської агресії», — йдеться у повідомленні.
Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що без підтримки Заходу Україна перестане існувати, а російська загроза стане ще ближчою.
— Україна має бути впевнена, що може розраховувати на нашу підтримку в довгостроковій перспективі. Це також сильний сигнал для Росії: Захід непохитний, — зазначила Ганке Брюїнс Слот.
Нагадаємо, нещодавно Нідерланди доєдналися до Коаліції дронів для України.
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Уряд Нідерландів повідомив, що незабаром укладе з Україною десятирічну безпекову угоду.
Про це йдетья на урядовому порталі Нідерландів.
«Угода є сигналом про те, що Нідерланди прагнуть підтримувати Україну протягом тривалішого періоду у сферах безпеки, оборони, реконструкції та правосуддя, щоб захиститися від російської агресії», — йдеться у повідомленні.
Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що без підтримки Заходу Україна перестане існувати, а російська загроза стане ще ближчою.
— Україна має бути впевнена, що може розраховувати на нашу підтримку в довгостроковій перспективі. Це також сильний сигнал для Росії: Захід непохитний, — зазначила Ганке Брюїнс Слот.
Нагадаємо, нещодавно Нідерланди доєдналися до Коаліції дронів для України.