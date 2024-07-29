Ніколас Мадуро / Фото з відритих джерел

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах — для нього це вже третій термін.

Як повідомляє CNN, у заяві Національної виборчої ради (НВР) йдеться, що після підрахунку 80% голосів багаторічний лідер набрав понад 51% голосів, випередивши кандидата від Демократичної унітарної платформи (ДУП) Едмундо Гонсалеса Уррутіа, який набрав понад 44%.

Ніколас Мадуро обійматиме цю посаду третій шестирічний термін поспіль, що є продовженням правління «чавізму», який розпочався у 1999 році за часів колишнього президента Уго Чавеса. Ніколас Мадуро перебуває при владі з моменту смерті Чавеса у 2013 році.

Повідомляється, що у столиці Каракасі прихильники опозиції плакали і обіймалися після оголошення результатів виборів. Виборці прийшли на виборчі дільниці натовпами, багато з них заявили, що в разі перемоги Ніколаса Мадуро вони покинуть країну, вказуючи на жорстокі репресії та економічний колапс під час його правління.

Раніше в неділю ввечері лідери опозиції заявили про порушення на виборах. Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Ніколас Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів, що він заперечував.

Зазначається, що CNN звернулася до Виборчої комісії Венесуели, яка не відреагувала на звинувачення опозиції.

Нагадаємо, у 2019 році Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що будівлю Верховного суду країни у Каракасі обстріляли з вертольота. Він назвав це терористичним нападом, покликаним дестабілізувати ситуацію в країні.