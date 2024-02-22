Прапор Нової Зеландії: Фото з відкритих джерел

Черговий пакет допомоги від Нової Зеландії включає кошти на закупівлю зброї та боєприпасів, підтримку українських біженців.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Нової Зеландії.

— Ця війна призвела до жахливих людських жертв, заподіяла величезні страждання і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Саме тому Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйонів доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів, — заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Своєю чергою міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка триватиме.

— Уряд з радістю повідомляє, що значуще, помітне і заслуговуюче на довіру розгортання кваліфікованого персоналу NZDF на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, звʼязкову і логістичну підтримку, — додала вона.

Крім цього, сьогоднішній пакет заходів також включає:

6,5 мільйонів доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;

7 мільйонів доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;

3 мільйони доларів США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

Нагадаємо, Німеччина оголосила новий пакет допомоги на 1,1 мільярд євро для України. До нього увійдуть гаубиці, зенітні гармати та ракети для систем ППО.

Також Швеція анонсувала 15 пакет військової допомоги для України на 7,1 мільярдів шведських крон (630 мільйонів євро). До пакета, зокрема, увійшли бойові катери класу Stridsbåt 90.