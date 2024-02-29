Нова Зеландія розширила санкції проти РФ. Фото: Shutterstock

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Країна приєдналася до стелі цін на російську нафту «Групи семи» (60 доларів за барель) і «чітко заборонила» експорт санкційних товарів до Росії й Білорусі через треті країни, пише «Радіо свобода».

Також Нова Зеландія ввела санкції проти 61 фізичної і юридичних особи — у тому числі проти тих, хто допомагає Росії обходити санкції й бере участь у закупівлі зброї у Північної Кореї.

— Ці нові заходи є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її агресивну війну проти України і забезпечити, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для ухилення від санкцій, — сказав міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Раніше Нова Зеландія запроваджувала санкції проти понад 1600 фізичних осіб і компаній, а також низку торгових заходів.

Нагадаємо, раніше найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня та пішов з Росії.

Також головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією та почали закривати компаніям та фізособам рахунки.