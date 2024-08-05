Священник УПЦ МП Костянтин Максимов провідує переселенців з нагоди Світлого Христового Воскресіння, травень 2016 року. Фото: Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти визнали винним у «шпигунстві» та засудили до 14 років колонії суворого режиму священника Української православної церкви московського патріархату Костянтина Максимова.

Він зник у травні 2023 року, коли намагався виїхати через Крим. Вважалося, що священник потрапив у фільтраційний табір, повідомляє окупаційна «прокуратура» Криму.

Як стверджують росіяни, з квітня 2022 до лютого 2023 року Костянтин Максимов, який проживав у тимчасово окупованому Токмаку, збирав інформацію про розташування російської протиповітряної оборони. Далі ці дані священнослужитель нібито передавав через месенджер співробітникові Служби безпеки України.

Окупаційний «Запорізький обласний суд» погодився з позицією «прокурора» з окупованого Криму та засудив Костянтина Максимова до 14 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.

Священник народився 16 березня 1983 року, пише hromadske. У 2003 році закінчив Полтавське місіонерське духовне училище, а у 2006 — Почаївську духовну семінарію. Також здобув освіту в Донецькому національному університеті.

Спершу був настоятелем храму на Донеччині та вів громадську діяльність. У серпні 2014 року родина Максимових через влучання снаряда втратила житло.

Згодом отець Костянтин служив у храмах Запоріжжя та селища Тернувате Запорізької області, а з 2021 року став служити у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в місті Токмак.

16 травня 2023 року отець Костянтин Максимов вирушив з окупованого Токмака волонтерською гуманітарною місією через Крим. О 10:27 чоловік телефоном повідомив друзям, що під’їхав до контрольно-пропускного пункту. Правозахисники вважають, що це був Чонгар. Відтоді зв’язок із ним було втрачено.

Припускалося, що він потрапив у фільтраційний табір у Джанкої, що в Криму.

Нагадаємо, у Верховній Раді блокують внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.