Фото: The New York Times

Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині, які є ключовими штатами для перемоги на виборах.

Про це свідчать дані нового опитування The New York Times, Сієнського коледжу, пише видання.

Опитування проводили серед потенційних виборців у Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Їх запитували про ставлення до Камали Гарріс і Дональда Трампа.

На запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори відбулися сьогодні, 50% виборців віддали перевагу Камалі Гарріс проти 46% у Дональда Трампа. Це помітне поліпшення порівняно з показниками президента Джо Байдена, який зняв свою кандидатуру з виборів на користь Камали Гарріс.

З урахуванням третіх кандидатів і Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого, Камала Гарріс залишається попереду на 5 відсоткових пунктів у Мічигані, на 2 відсоткових пункти в Пенсильванії і на 6 відсоткових пунктів у Вісконсині. Кеннеді-молодший, який втрачає популярність, має в середньому лише 4-5 відсотків підтримки.

Опитування показало, що Камала Гарріс виграє від зростання популярності серед виборців у кожному штаті, в той час як прихильність до Дональда Трампа в усіх трьох штатах дещо покращилася.

Примітно, що 47% опитаних виборців сказали, що Дональд Трамп запровадить зміни, які будуть «дуже поганими» або «дещо поганими» для країни, порівняно з 37% виборців, які сказали те ж саме про Камалу Гарріс.

Інтервʼюери поговорили із 619 зареєстрованими виборцями у Мічигані та 661 зареєстрованими виборцями у Вісконсіні з 5 по 8 серпня, а 693 зареєстрованими виборцями у Пенсільванії з 6 по 9 серпня. Опитування проводилося по телефону. Для цього опитування інтервʼюери надіслали понад 237 тисяч дзвінків майже 118 тисяч виборців.

Похибка вибірки серед зареєстрованих виборців складає плюс-мінус 4,5 процентних пункти у Мічигані, плюс-мінус 4 відсоткові пункти у Пенсільванії та плюс-мінус 4,3 процентних пункти у Вісконсіні. Теоретично це означає, що результати мають відображати погляди населення загалом більшу частину часу, хоча багато інших проблем створюють додаткові джерела помилок. При розрахунку різниці між двома значеннями, такими як лідерство кандидата у гонці, похибка вдвічі більша.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

Згодом віцепрезидентка США Камала Гарріс та кандидат від республіканців Дональд Трамп зрівняли шанси перемогти на президентських виборах.