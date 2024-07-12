Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру».
Про це Орбан повідомив на платформі X.
За словами угорського прем’єра, він відвідав маєток Мар-а-Лаго, резиденцію колишнього президента США у Флориді. Деталі розмови не розголошуються, однак Орбан зазначив, що обговорювали питання «створення миру».
«Гарна новина дня: він планує це вирішити», — написав Віктор Орбан.
Нагадаємо, 8 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна.
До цього 5 липня він відвідав Москву в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії».
Зі свого боку Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Там наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.
Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.
Слід зазначити, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру».
Про це Орбан повідомив на платформі X.
За словами угорського прем’єра, він відвідав маєток Мар-а-Лаго, резиденцію колишнього президента США у Флориді. Деталі розмови не розголошуються, однак Орбан зазначив, що обговорювали питання «створення миру».
«Гарна новина дня: він планує це вирішити», — написав Віктор Орбан.
Нагадаємо, 8 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна.
До цього 5 липня він відвідав Москву в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії».
Зі свого боку Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Там наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.
Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.
Слід зазначити, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.