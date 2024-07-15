Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан передав лідерам ЄС свій «мирний план» щодо завершення війни Росії проти України.
Про це повідомив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet.
«Є дві воюючі сторони, Україна і Росія, і три або чотири великі, або середні держави, які можуть зіграти вирішальну роль як посередники. Це Сполучені Штати, Європа, Китай, а також, наприклад, Туреччина, яка допомогла досягти поки що лише часткової угоди щодо чорноморських зернових коридорів», — заявив він.
Балаж Орбан заявив, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і «без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці».
«Прем'єр-міністр написав лідерам Європейської Ради про переговори, досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку», — сказав він.
Балаж Орбан підкреслив, що його країна може відігравати серйозну роль у посередництві.
«Сьогодні ми єдині, хто може вести переговори з усіма сторонами», — додав політик.
Нагадаємо, 8 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна.
До цього 5 липня він відвідав Москву в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії».
Зі свого боку Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Там наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.
12 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру».
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан передав лідерам ЄС свій «мирний план» щодо завершення війни Росії проти України.
Про це повідомив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet.
«Є дві воюючі сторони, Україна і Росія, і три або чотири великі, або середні держави, які можуть зіграти вирішальну роль як посередники. Це Сполучені Штати, Європа, Китай, а також, наприклад, Туреччина, яка допомогла досягти поки що лише часткової угоди щодо чорноморських зернових коридорів», — заявив він.
Балаж Орбан заявив, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і «без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці».
«Прем'єр-міністр написав лідерам Європейської Ради про переговори, досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку», — сказав він.
Балаж Орбан підкреслив, що його країна може відігравати серйозну роль у посередництві.
«Сьогодні ми єдині, хто може вести переговори з усіма сторонами», — додав політик.
Нагадаємо, 8 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна.
До цього 5 липня він відвідав Москву в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії».
Зі свого боку Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Там наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.
12 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру».