Віктор Орбан прибув до Китаю / Фото: опублікував угорський премʼєр

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня. Під час свого візиту він зустрінеться з очільником країни Сі Цзіньпінем.

Про свій візит він написав у Facebook опублікувавши фото з аеропорту.

«Після Києва і Москви ми прибули до Пекіна, третю станцію мирної місії», — написав угорський прем’єр у Facebook.

Угорська газета Magyar Nemzet із посиланням на речника Орбана Берталана Хаваші писала, що премʼєр-міністр Угорщини зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також до Пекіна приїхав і міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто. Той згодом опублікував у Facebook фото зустрічі з Сі Цзіньпінем.

«Ми, угорці, миролюбна нація, люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай — одна з країн, які діють найбільш рішуче, гучно та віддані справі миру. Пекін — третя зупинка миротворчої місії», — зазначив очільник угорського МЗС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Віктор Орбан 5 липня відвідав Москву в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії».

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Там наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

Слід зазначити, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.