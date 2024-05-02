Протестувальники пробиваються до парламенту Грузії, поліція застосовує водомети. Фото: Retuers

Парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Перше читання законопроєкт пройшов 17 квітня. У другому читанні «за» законопроєкт проголосували 83 депутати, проти 23. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування у третьому, остаточному читанні відбудеться за два тижні.

Зазначимо, що багатотисячні протести проти законопроєкту тривають уже кілька тижнів. У ніч із 30 квітня на 1 травня спецназ розігнав мітинг проти закону про «іноагентів». Проти демонстрантів використовували перцевий і сльозогінний газ, водомети, до затриманих застосовувалося насильство.

«У зв’язку з нападом на будинок парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці, оголошено «червоний рівень» безпеки. Під час його дії усі особи зобов’язані залишити будівлю парламенту», – йдеться у повідомленні парламенту.

Метою посилення заходів безпеки влада називає «захист життя та здоров’я осіб, які перебувають у палаці Парламенту».

Нагадаємо, що Європарламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон «про прозорість іноземного впливу».

Що відомо про «закон про іноагентів»

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.