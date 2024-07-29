У понеділок, 29 липня, до Києва приїхала спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та керівники американських компаній Amentum, Clayco Inc та WestingHouse Nuclear.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Також, Брінк привітала Пріцкер з поверненням до української столиці.
«З поверненням до Києва, спеціальна представнице Пенні Пріцкер! Разом з керівниками компаній Amentum, WestingHouse Nuclear та Бобом Кларком ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС», – пише вона.
Зазначається, що разом з керівниками американських компаній спецпредставниця прагне допомогти Україні будувати майбутнє, наголошуючи на важливості прозорого бізнес-середовища.
Нагадаємо, 2 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ. Це був його перший візит за багато років.
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У понеділок, 29 липня, до Києва приїхала спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та керівники американських компаній Amentum, Clayco Inc та WestingHouse Nuclear.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Також, Брінк привітала Пріцкер з поверненням до української столиці.
«З поверненням до Києва, спеціальна представнице Пенні Пріцкер! Разом з керівниками компаній Amentum, WestingHouse Nuclear та Бобом Кларком ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС», – пише вона.
Зазначається, що разом з керівниками американських компаній спецпредставниця прагне допомогти Україні будувати майбутнє, наголошуючи на важливості прозорого бізнес-середовища.
Нагадаємо, 2 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ. Це був його перший візит за багато років.