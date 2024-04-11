Пентагон не може змусити SpaceX заблокувати Starlink для росіян. Фото: Depositphotos.

Помічник міністра оборони США з питань космічної політики заявив, що Пентагон не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink для росіян.

Про це пише Defense One.

— Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України, тому працюю над цим як з Україною, так і зі Starlink, — сказав Джон Пламб.

Starlink є комерційним продуктом, і Росія без проблем може купувати термінали через чорний ринок, сказав Джон Пламб журналістам у Космічному симпозіумі.

Представники SpaceX раніше заявляли, що компанія не веде бізнесу з Росією, що там не працює сервіс Starlink.

Деякі законодавці досліджували діяльність SpaceX щодо незаконного придбання Starlink Росією, ставлячи під сумнів, чи запровадила компанія достатні гарантії, щоб запобігти використанню Росією послуг зв’язку проти України.

Відповідаючи на запитання, чи SpaceX робить достатньо, щоб пом’якшити використання Starlink росіянами, Джон Пламб зазначив: «Я думаю, що вони чудовий партнер».

Міністерство оборони «вживає заходів» для боротьби з загрозою, заявив також і міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть використовувати системи Starlink на фронті. Вперше українська сторона виявила системи Starlink у російських військах «кілька місяців тому». З того часу використання Росією супутникових систем на фронті тільки збільшується.

Головне управління розвідки повідомило, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах. Вартість одного терміналу супутникового зв’язку 200 тисяч рублів.

У березні демократи з Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, щоб з'ясувати, чи вживала компанія заходів, аби запобігти використанню Росією супутникового сервісу Starlink у війні проти України.