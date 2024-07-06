Міністерство оборони США оголосило про перенесення на невизначений термін військових навчань із Грузією Noble Partner через потребу провести комплексний перегляд двосторонніх відносин країн.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону.
Навчання Noble Partner проводили спільно силами оборони Грузії та армією США в Європі, за участі військових із третіх країн. Цього року навчання були заплановані із 25 липня до 6 серпня.
Однак 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією.
«Рішення відкласти навчання пов’язане з помилковими звинуваченнями грузинського уряду на адресу США та інших західних утворень про тиск на Грузію, щоб відкрити другий фронт проти Росії та пом’якшити тиск на Україну, а також про участь (США, – прим.) у двох спробах держперевороту проти партії влади (Грузії, – прим.)», – пояснили у Пентагоні.
У США запевнили, що продовжать співпрацювати з грузинськими силами оборони, оскільки прагнуть продовжувати зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність.
«Ми ухвалили це рішення нелегко, ми приділяємо велику увагу великій цінності, яку наші союзники та партнери надають навчанням, як-от Noble Partner. Сполучені Штати з нетерпінням чекають майбутніх можливостей співпраці із членами Альянсу та партнерами», – повідомили в Міноборони США.
Нагадаємо, в Грузії набуває чинності закон «закон про іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»). Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав документ.
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Міністерство оборони США оголосило про перенесення на невизначений термін військових навчань із Грузією Noble Partner через потребу провести комплексний перегляд двосторонніх відносин країн.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону.
Навчання Noble Partner проводили спільно силами оборони Грузії та армією США в Європі, за участі військових із третіх країн. Цього року навчання були заплановані із 25 липня до 6 серпня.
Однак 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією.
«Рішення відкласти навчання пов’язане з помилковими звинуваченнями грузинського уряду на адресу США та інших західних утворень про тиск на Грузію, щоб відкрити другий фронт проти Росії та пом’якшити тиск на Україну, а також про участь (США, – прим.) у двох спробах держперевороту проти партії влади (Грузії, – прим.)», – пояснили у Пентагоні.
У США запевнили, що продовжать співпрацювати з грузинськими силами оборони, оскільки прагнуть продовжувати зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність.
«Ми ухвалили це рішення нелегко, ми приділяємо велику увагу великій цінності, яку наші союзники та партнери надають навчанням, як-от Noble Partner. Сполучені Штати з нетерпінням чекають майбутніх можливостей співпраці із членами Альянсу та партнерами», – повідомили в Міноборони США.
Нагадаємо, в Грузії набуває чинності закон «закон про іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»). Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав документ.