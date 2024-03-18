Ізраїльські військові у секторі Гази. Фото: Scanpix/ Reuters/Israel Defense Forces

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю дав згоду на поїздку ізраїльської делегації на переговори про тимчасове перемир’я в Газі та звільнення заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Переговори відбудуться у місті Доха — столиці Катару.

Деякі з питань, пов’язаних з переговорами, повинні бути окремо зважені та схвалені прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та міністром оборони Йоавом Галлантом.

Переговорна група попросила виділити «значний час для проведення переговорів, щоб можна було покращити угоду та представити схему», якої Ізраїль буде дотримуватися.

Раніше стало відомо, що Ізраїль посилить боротьбу з ХАМАСом. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зазначив, що відвідав зранку 25 грудня Сектор Гази й додав, що військова кампанія Ізраїлю там «не близька до завершення».