Міністр енергетики Герман Галущенко з візитом у Миколаєві, фото: «НикВести»

Регіони, які під час тривалих відключень світла ігнорували вказівки диспетчера на обмеження електроенергії, притягнуть до відповідальності.

По це під час брифінгу в Миколаєві у четвер, 8 серпня, заявив міністр енергетики України, пишуть «НикВести».

Уникати відключень удавалось Житомирській області, про що 19 липня повідомили у Державній службі енергетичного нагляду.

Міністр Герман Галущенко заявив, що їм вдалось підтвердити цей факт та встановити порушення.

— Ми зафіксували, коли не виконували команди диспетчера на обмеження. Вже є перевірка, будуть відповідні юридичні висновки і вони за це отримають, повірте мені. Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив цей факт. Там взагалі була ситуація, що їх навіть не пускали фізично, — заявив Герман Галущенко.

Зазначимо, що така нерівномірна система обмежень призвела до того, що жителі інших областей, зокрема Миколаївської області, тривалий час впродовж дня були без світла.

— Не обмежуючи певний регіон, ці обмеження вони тягнуть з інших регіонів, які в цей час обмежуються. Така ситуація не тільки в Миколаївській області, і в інших областях, де є атомна станція. Ми це проходили в 22-23 роках, коли теж були обмеження, тоді завдання було досягнути справедливості. Не може бути, коли в одній області умовно 16 чи 12 годин, а в іншій 2 чи 4. Такого бути не може, тому що система єдина і відповідно ту кількість генерації, яка є в системі, розподіляють рівномірно по всіх областях. Є певна специфіка, де є більше промисловості чи менше, де є більше критичної інфраструктури чи менше, це впливає. Але не впливає драматично, — додав він.

Нагадаємо, на початку червня, у коментарі журналісту «НикВести», міський голова Житомира Сергій Сухомлін розповів про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключень світла. Мер нагадав, що у 2022-2023 роках, коли по всій Україні вперше почали застосовувати аварійні відключення через російські атаки по енергосистемі, в Житомирі їх майже не було. Схожа ситуація в регіоні зберігається і зараз.

За його словами, кількість відключень вдалось мінімізувати завдяки роботі «зеленої енергетики», модернізації комунальних підприємств та своєчасний перехід на світлодіодне освітлення міста.

Зазначимо, що з 25 липня в Миколаївській області почали послабляти дії графіків погодинних відключень. А вже в кінці липня вони перестали діяти повністю.