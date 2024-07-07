Масуд Пезешкіан, фото з іранських ЗМІ

У другому турі президентських виборів в Ірані Масуд Пезешкіан переміг ісламського консерватора Саїда Джалілі. Пезешкіан пообіцяв покращити відносини із Заходом та розширити свободи іранців.

Про це повідомило агентство Tasnim.

«У п'ятницю, 5 липня, відбувся другий етап президентських виборів, і за результатами підрахунку голосів Масуда Пезешкіана було обрано президентом Ісламської Республіки Іран», — йдеться в повідомленні.

Агентство зазначило, що такий висновок було зроблено, «згідно з оголошенням прес-секретаря виборчого штабу, на підставі підрахунку 30 млн 530 тис. 157 голосів, отриманих з усіх відділень усередині країни та за її межами».

У п'ятницю відбувся другий тур виборів, перший пройшов 28 червня.

Аварія в Ірані

19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.

Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.