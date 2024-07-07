У другому турі президентських виборів в Ірані Масуд Пезешкіан переміг ісламського консерватора Саїда Джалілі. Пезешкіан пообіцяв покращити відносини із Заходом та розширити свободи іранців.
Про це повідомило агентство Tasnim.
«У п'ятницю, 5 липня, відбувся другий етап президентських виборів, і за результатами підрахунку голосів Масуда Пезешкіана було обрано президентом Ісламської Республіки Іран», — йдеться в повідомленні.
Агентство зазначило, що такий висновок було зроблено, «згідно з оголошенням прес-секретаря виборчого штабу, на підставі підрахунку 30 млн 530 тис. 157 голосів, отриманих з усіх відділень усередині країни та за її межами».
У п'ятницю відбувся другий тур виборів, перший пройшов 28 червня.
19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.
У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.
Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.
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У другому турі президентських виборів в Ірані Масуд Пезешкіан переміг ісламського консерватора Саїда Джалілі. Пезешкіан пообіцяв покращити відносини із Заходом та розширити свободи іранців.
Про це повідомило агентство Tasnim.
«У п'ятницю, 5 липня, відбувся другий етап президентських виборів, і за результатами підрахунку голосів Масуда Пезешкіана було обрано президентом Ісламської Республіки Іран», — йдеться в повідомленні.
Агентство зазначило, що такий висновок було зроблено, «згідно з оголошенням прес-секретаря виборчого штабу, на підставі підрахунку 30 млн 530 тис. 157 голосів, отриманих з усіх відділень усередині країни та за її межами».
У п'ятницю відбувся другий тур виборів, перший пройшов 28 червня.
19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.
У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.
Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.