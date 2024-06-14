Шін Вон Cік. Фото: Bloomberg

Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Cік, пише Bloomberg.

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, проситиме ще більше боєприпасів під час майбутнього візиту до Пхеньяна наступного тижня. Ця поїздка до КНДР стане першою для російського лідера з липня 2000 року.

Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, аналогічних тим, які РФ використовує проти України.

«Путін очікую тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, зокрема артилерійських снарядів», ‒ сказав Шін Вон Cік.

За його словами, Північна Корея також відправила Росії десятки балістичних ракет.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть Пхеньяну розгорнути низку розвідувальних супутників, а також зброю, таку як танки та літаки.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.