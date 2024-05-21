Прапори України та Європейського Союзу / Фото з відкритих джерел

У Європейському Союзі хочуть розпочати офіційні переговори про вступ України до блоку вже 25 червня. На угорський уряд чинять тиск, щоб він відмовився від своєї опозиції щодо заявки Києва на членство в ЄС.

Наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку, інформує Politico.

За словами європейських дипломатів, які ознайомлені з цим питанням, мета полягає у тому, аби офіційні переговори з Україною розпочались вже 25 червня.

«За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні», — пише Politico.

Видання нагадує, що після переговорів у квітні між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також головою Міністерства закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, згідно з українським пресрелізом, сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.

Водночас один з дипломатів ЄС вважає, що Угорщина, ймовірно, бажає «покласти край» переговорам про вступ України до блоку до того, як вона розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.

«Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС», — додає видання.

Вступ України до ЄС

Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Під час спільної пресконференції у Варшаві 15 квітня прем’єр-міністри Польщі і Данії Дональд Туск і Метте Фредеріксен заявили, що головування Польщі, а після неї Данії у першому і другому півріччі наступного року має сприяти прискоренню євроінтеграційних процесів України.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.