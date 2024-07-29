Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент Росії Володимир Путін. Фото: 5.ua

Заступник міністра закордонних справ Польщі, Теофіл Бартошевський, запропонував Угорщині залишити Європейський Союз і сформувати новий союз з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє RFM24.

Бартошевський висловив нерозуміння, чому Угорщина продовжує бути членом організацій, які, на його думку, ставляться до неї негативно.

«Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які, очевидно, погано до них ставляться. Чому (Орбан) не створює ЄС з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу? Це так: якщо не хочеш бути членом клубу, завжди можеш вийти. Безумовно, зараз це антиєвропейська, антиукраїнська та антипольська політика» — заявив дипломат.

Він також нагадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує виділення 2 мільярдів злотих, які ЄС має відшкодувати Польщі за передану Україні військову техніку.

«Ми не ведемо справи з Росією, на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який залишається на маргінесі міжнародного суспільства — як у Європейському Союзі, так і в НАТО», — додав Теофіл Бартошевський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав Північноатлантичного альянсу до поразки Росії в війни проти України.