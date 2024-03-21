Володимир Зеленський і начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото з Telegram-каналу Івана Федорова

Верховна Рада ухвалила постанову про передачу повноважень Запорізької обласної ради до обласної військової адміністрації.

Проєкт підтримали 236 депутатів 21 березня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Його вніс на розгляд Ради президент Володимир Зеленський, до якого звернулася Запорізька ОВА.

У пояснювальній записці до документу вказується, що Запорізька облрада не збиралася на засідання з вже два роки. Останнє проводили в дистанційному режимі у березні 2022 року.

Водночас в області існують питання, які мають вирішуватися обласною радою на сесійних засіданнях. Вони стосуються, зокрема, комунальних закладів і установ, в тому числі лікарень, шкіл, дитбудинків тощо. Мова йде про перерозподіл майна, вирішення кадрових питань, оскільки заклади з тимчасово окупованих територій були перенесені на підконтрольні Україні.

«Як зазначено у відповідному зверненні Запорізької обласної військової адміністрації, фактично вже рік не проводяться засідання сесії Запорізької обласної ради, що більш ніж у 4 рази перевищує максимально допустимі строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», — йдеться у документі.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА. До цього Іван Федоров був мером наразі окупованого росіянами Мелітополя.