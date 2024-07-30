Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на ₴400 млн. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Як повідомляє Служба безпеки України, загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 мільйонів гривень.

«Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія», — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що відповідне майно передадуть до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тисяч квадратних метрів нерухомості та понад 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на ₴400 млн. Фото: СБУ Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на ₴400 млн. Фото: СБУ

У червні правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів за масштабні фінансові махінації. Фігуранти використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету України.

Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що передбачає частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

За даними слідства наразі обидва фігуранти переховуються за кордоном.

Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на ₴400 млн. Фото: СБУ

Нагадаємо, суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, що належали рідним братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака.